Работникам завода в Унече выплатили долг в 2,5 миллиона рублей

Около 2,5 млн рублей долгов по зарплате выплатили работникам завода в брянской Унече. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Около 2,5 миллиона рублей долгов по зарплате выплатили работникам завода в брянской Унече после вмешательства прокуратуры. Свои деньги получили 147 человек. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в понедельник, 23 ноября.

Прокурорской проверке предшествовало коллективное обращение работников ООО «Унечский завод тугоплавких металлов». Те жаловались на нарушения трудового законодательства.

Выяснилось, что 147 работникам предприятия в срок не выплачивали заработную плату. В итоге образовалась задолженность почти в 2,5 миллиона рублей.

– Руководителю предприятия внесли представление, – рассказывают в надзорном ведомстве. – Также на нарушителя завели дело об административном правонарушении по статье «Невыплата заработной платы». Сейчас задолженность в обществе погасили полностью.

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