В пьяной езде уличили полсотни брянцев за неделю

Больше 50 брянских водителей попались на пьяной езде в минувшую неделю – с 16 по 22 ноября. Статистические данные обнародовала УГИБДД по региону.

Два десятка раз автомобилисты отказались проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 30 подтвердили свою нетрезвость. В двух случаях грубое нарушение ПДД зафиксировали повторно. Теперь этим брянцам предстоит отвечать по уголовной статье.

Также в отчетный период зафиксировали необычайно много пьяных пешеходов – 117. Это почти вдвое больше среднего. Всех нарушителей удалили с проезжей части.

46 раз водителей привлекали к административной ответственности за перевозку детей без специальных кресел и устройств.

Не обошлось в регионе и без ДТП-«железок» – то есть без пострадавших, но с материальным ущербом. Таковых зарегистрировали 167.

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