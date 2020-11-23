В Брянской области коронавирус выявили еще у 136 человек

В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 136 человек.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
136 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировали в Брянской области в последние сутки. Обновленные статистические данные о ковиде распространил региональный оперативный штаб утром в понедельник, 23 ноября.
Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии достигло 13258.
Первая тройка осталась прежней: Брянск, Брянский район, Дятьковский район. Там всех заболевших 6875, 2003 и 745 соответственно.
За 24 часа опасный диагноз сняли 293 брянцам. Новых смертей не зарегистрировано.
За сутки в брянских лабораториях выполнили 748 тестов на ковид.
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