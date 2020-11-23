У кольца на "Самолете" в Брянске установили светофор

Новый светофор появился на улице Крахмалева в Советском районе Брянска. Пока его не включили. На оптическое устройство обратили внимание местные жители и корреспондент "Комсомолки" утром в понедельник, 23 ноября.

Светофор смонтировали недалеко от кольца у памятника Летчикам (в народе, "Самолет"). "Зебра" на этом участке уже была – нерегулируемая.

Автомобилисты утверждают, что раньше на нерегулируемом переходе частенько образовывалась пробка. Мол, приходилось пропускать многочисленных пешеходов.

Однако местные жители эти суждения опровергают.

– Живу в районе остановки "Памятник Летчикам", – рассказывает 29-летняя Екатерина. – Пробки у "зебры" действительно периодически случаются. Но нерегулируемый пешеходный переход тут ни при чем. Дело в том, что на разворотном кольце часто происходят аварии. Также сказывается большой поток машин. Потому особой необходимости в светофоре не вижу.

Тем не менее, в начале улицы Крахмалева расположено сразу три детских сада и 54-я школа. С этой точки зрения появление "электронного регулировщика" оправдано.

– Вожу дочь в садик №122, – говорит 25-летняя Татьяна. – Каждое утро переходим дорогу по этой "зебре". Надеюсь, с появлением светофора на проезжей части станет безопаснее.

По предварительным данным, заработает светофор уже в ближайшее время.

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