Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Клинцовском районе во время пожара пострадал человек. ЧП случилось утром в воскресенье, 22 ноября Сообщение о возгорании на улице 2-я Пятилетка в селе Ардонь поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 8.49.

На место выехали две пожарные машины. Оказалось, что горит крыша дома размером десять на десять метров. Из-за сильного задымления на пожаре работало звено газодымозащитной службы.

В 9.09 огонь потушили, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Эксперты выяснят, почему случился пожар.

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