В Брянске во время первого снегопада израсходовали 700 кубометров соли и песка

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске во время первого снегопада израсходовали около 700 кубометров песко-соляной смеси. В субботу, 21 ноября, на улицах работали 60 единиц спецтехники. Дорожники чистили и вывозили снег.

В шесть часов утра на улицы дополнительно вышли 125 человек, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Они убирали снег в труднодоступных для техники местах.

Городские власти просят управляющие компании своевременно очищать снег во дворах.

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