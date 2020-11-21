В Брянской области установили рекорд по выздоровевшим от коронавируса

В Брянской области в субботу, 21 ноября, установили рекорд по выздоровевшим от коронавируса. За один день выписали 441 человека. Накануне выздоровели 337 пациентов. Общее число выздоровевших брянцев - 12637.

Большое число выписанных пациентов связано с тем, что изменились правила, по которым считается, что человек здоров. Если раньше нужно было получить два отрицательных результата тестов после положительного. То теперь достаточно одного.

Многим брянцам приходилось подолгу ждать, пока им возьмут эти два анализа, хоть никаких симптомов болезни у них уже не было.

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