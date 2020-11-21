В Брянской области с начала года построили больше 3700 квартир

В Брянской области с начала года построили 3778 квартир. Из них 2180 находится в Брянске. В области ввели в эксплуатацию 864 здания. В Брянске с января по октябрь построили 136 зданий.

За десять месяцев ввели 299,6 тысячи квадратных метров жилья, сообщает Брянскстат. Это составляет 134,9 процента к тому же периоду прошлого года.

В Брянске ввели в эксплуатацию 130,3 квадратных метров жилья. Это на 40,6 процента больше, чем в прошлом году.

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