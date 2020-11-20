Спортплощадку у брянской школы №42 построили на 80 процентов

Строительство многофункциональной спортивной площадки у школы №42 в брянской Бежице вышло на финишную прямую. Готовность объекта оценивают в 80 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации в пятницу, 20 ноября.

Новый спортобъект площадью в 600 квадратных метров возводят по региональной программе «Инициативное бюджетирование».

На участке уже установили футбольные ворота. Их совместили с баскетбольными кольцами, скалодром и небольшой воркаут-площадкой. Также у 42-й школы подготовили навес, под которым разместятся шесть силовых тренажеров. Раньше эту территорию заасфальтировали, а сейчас здесь завершают укладку травмобезопасного резинового покрытия.

– По периметру игровой зоны будет установлено ограждение, – добавляют в мэрии. – Под него уже забетонировали опоры. В темное время суток спортплощадку осветят.

Отметим, программу инициативного бюджетирования в регионе реализуют с 2018 года. Ее цель – вовлечение граждан в реализацию проектов, направленных на решение задач местного значения. В 2020-м на благоустройство 13 локальных общественных пространств в городе выделили больше 21 миллионов рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».