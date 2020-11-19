В Брянской области вопрос с "дистанционкой" в школах решат 20 ноября

В Брянской области вопрос с дальнейшей "дистанционкой" в школах решат в пятницу, 20 ноября. Об этом рассказал губернатор на пресс-конференции в областном правительстве 19 ноября.

- На сегодняшний день ситуация по коронавирусе в регионе довольно стабильная, - сказал Александр Богомаз. - О продлении или завершении дистанционного обучения будем решать завтра на заседании оперативного штаба. Есть вероятность, что продлим еще на неделю.

Напомним, двухнедельный период дистанционного обучения в средней и старшей школе заканчивается в понедельник, 22 ноября. Ученики начальных классов продолжают учиться очно.

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