На Брянщине с начала года в ДТП погибли 130 человек

130 человек погибли и 900 получили различные травмы в дорожно-транспортных происшествиях в Брянской области с начала года. А всего за неполные 11 месяцев в регионе зафиксировали побольше 760 ДТП с пострадавшими. Такие цифры сообщили в УГИБДД по региону.

По статистике, аварии чаще случаются в выходные дни. Соответственно и количество погибших больше, чем в будни. Виноваты в них, как правило, пьяные водители.

С 20 по 22 ноября Госавтоинспекция проведет на дорогах области рейд по выявлению пьяных автомобилистов за рулем.

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