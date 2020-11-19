Под Брянском мужчину вытащили из горящего автомобиля. Такая информация появилась в социальных сетях в четверг, 18 ноября. Теперь автомобилист пытается найти ребят, которые спасли ему жизнь.

Случай произошел еще 5 ноября. Но о нем стало известно только сейчас. Пострадавший мужчина через социальные сети решил отыскать своих спасителей и написал пост в одной из автомобильных групп.

По словам брянца, ЧП произошло около семи часов утра на озере по трассе Орел – Брянск – Смоленск – Хотылево – Кабаличи.

"Ребята, отзовитесь те, кто вытащил меня из сгоревшей машины. И на кого мне теперь всю свою жизнь молиться", – добавил подписчик популярного паблика.

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