В ночном пожаре в Дятькове погибли двое молодых мужчин

Двое молодых мужчин погибли в пожаре в брянском городе Дятьково ночью в четверг, 19 ноября. Горел многоквартирный жилой дом, сообщают в региональном ГУ МЧС России.

О пожаре стало известно в 00.54. О нем доложили в оперативную дежурную смену ЦУКС. По вызову – на улицу Киевскую – оперативно выехали пожарные.

По прибытию выяснилось, что возгорание произошло в одноэтажном строении общей площадью 450 квадратных метров. А площадь горения составляла около 150 «квадратов».

– Всего на месте происшествия работали подразделения двух пожарных частей, четыре автоцистерны, звено газодымозащитной службы, – уточнили в пресс-службе ведомства.

В 01.23 пожар удалось локализовать, спустя 17 минут – ликвидировать полностью. В огне погибли двое мужчин в возрасте 29 и 30 лет. Причину пожара установят эксперты.

Отметим, для Брянской области этого уже четвертый пожар с жертвами за последние три дня.

– С понижением температуры воздуха возрастает число пожаров в жилом секторе и погибших при них людей, – прокомментировали в брянском «Главке». – Дело в том, что с наступлением отопительного периода население начинает активно использовать отопительные печи как заводского, так и кустарного производства, электрообогревательные приборы. А они зачастую не отвечают элементарным требованиям пожарной безопасности.

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