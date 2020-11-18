В массовом ДТП в Клинцах пострадали три человека

Три человека пострадали в массовом ДТП во втором по величине городе Брянской области – Клинцах – вечером во вторник, 17 ноября. Всем потребовалась госпитализация, сообщают в региональной Госавтоинспекции.

Автоавария произошла около шести часов вечера недалеко от автостанции – на улице Ногина. Столкнулись сразу три автомобиля: ГАЗ-2752 (Соболь), ВАЗ-21124 и «Рено Флюенс».

Предварительно, происшествие спровоцировал 47-летний водитель микроавтобуса. Тот ехал со стороны улицы Складочной в направлении Парковой и не соблюдал боковой интервал. В итоге он врезался сначала в «ВАЗ», который ехал во встречном направлении. А затем в иномарку – на встречной полосе, куда его отбросило.

– В ДТП пострадали три человека, – говорят в УГИБДД по Брянской области. – У водителя автомобиля марки «ГАЗ» медики диагностировали травму живота перелом грудины. У 38-летнего водителя «Рено» – сочетанные травмы, а у пассажира микроавтобуса – открытый перелом ноги со смещением. Всех увезли в больницу.

Кстати, всего за сутки в регионе произошло три ДТП с пострадавшими. Различные травмы получили шесть человек.

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