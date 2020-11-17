Брянский департамент природных ресурсов возглавила Татьяна Цыганок

В департаменте природных ресурсов и экологии Брянской области произошли кадровые перестановки. Его руководителем ведомства стала Татьяна Цыганок. Такая информация появилась на официальном сайте ведомства.

Теперь именно Татьяна Николаевна возглавляет список сотрудников «природного» департамента. А ее предшественник Николай Калмыков отныне работает в должности первого заместителя директора. В прежней должности он проработал всего три месяца. Кстати, за последние семь месяцев руководство ведомства меняли четыре раза.

До назначения Татьяна Цыганок руководила управлением муниципального контроля Брянска. Также чиновница активно боролась с установкой в городе нелегальных киосков и рекламных щитов.

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