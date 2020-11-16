Фото: "Молодая гвардия. Брянска область".

В Брянске в аптеках нашли парацетамол за семь рублей. Цена на препарат колеблется до 60 рублей в зависимости от дозировки и производителя. В рейды по аптекам Брянска отправились активисты "Молодой гвардии". Они обошли с начала ноября 60 аптек, пишут в группе движения в социальных сетях.

Во всех аптеках Брянска были в продаже маски.

Цена на противовирусные препараты составила от 190 рублей.

- Итог мониторинга аптек показал, что сильных завышений цен на противовирусные препараты и средств индивидуальной защиты выявлено не было, - отмечают активисты регионального штаба.

Проверки прошли также в аптеках Дятькова, Клинцов и Мглина. Нарушений нигде не обнаружили.

О том, есть ли в наличии антибиотики, не сообщают. Напомним, жители Брянска сообщали, что препараты перестали продавать без рецепта врача.

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