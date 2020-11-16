Пенсионера из Суража оштрафовали за выращивание мака

65-летнего жителя брянского города Сураж оштрафовали за выращивание мака. Пенсионера признали виновным по уголовному делу за незаконные приобретение и хранение наркотиков без цели их продать.

В суде установили, что 31 июля мужчина собрал во дворе своего дома мак. Он готовил наркотики для личного употребления. При обыске в доме нашли больше 403 граммов маковой соломы. Полицейские изъяли наркотическое средство.

Выяснилось, что пенсионер уже был раньше судим за незаконный оборот наркотиков. В итоге ему назначили наказание - 20 тысяч рублей штрафа. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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