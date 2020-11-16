В Выгоничском районе ограничат движение на железнодорожном переезде

В Брянской области 18 ноября ограничат движение на железнодорожном переезде 46-й километр на перегоне Выгоничи-Пильшино. Это связано с ремонтными работами, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций брянского региона МЖД.

С девяти часов утра до двух часов дня переезд будет полностью закрыт для автомобилей. С двух часов до шести часов вечера движение откроют по одной полосе в реверсивном режиме.

Объехать ремонт можно будет через соседний путепровод 48-й километр. Водителей просят учесть ограничение при планировании поездки.

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