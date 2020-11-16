В Брянске 19-летний водитель снес ограждение и врезался в столб

В Брянске на улице Советской в одноименном районе в ДТП угодил 19-летний автомобилист. Автоавария произошла около двух часов ночи в воскресенье, 15 ноября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Молодой человек управлял автомобилем «Хендай Солярис». Ехал он со стороны улицы Объездной в сторону улицы Крахмалева. По предварительной информации, брянец не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, снес ограждение и врезался в столб.

– В происшествии пострадал сам водитель, – говорят в ГИБДД. – Медики диагностировали у него «контузию правого глаза, перелом костей носа, ушибы мягких тканей лица». Госпитализация не потребовалась. Автомобилиста отпустили на домашнее лечение.

Кстати, всего воскресенье, 15-е, на брянских дорогах случилось три ДТП, в которых калечились люди. Травмы различной степени тяжести получили трое.

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