Стало известно, как хоронят коронавирусных больных в Брянске

Стало известно, как хоронят умерших в Брянске с подтвержденным диагнозом коронавирус. История об этом появилась на одном из онлайн-форумов накануне. Также особенностями похоронной ковид-процессии с «Комсомолкой» поделились читатели.

Автор поста утверждает, что скончавшегося от коронавируса родственника забирали из морга в присутствии полиции. Также правоохранители присутствовали на самом погребении: следили, чтобы никто не открыл крышку гроба и не приблизился к покойному.

Подобное «Комсомольской правде» в Брянске» рассказывают читатели. Они, в частности, отмечают, что умерших ковид-пациентов хоронят в специальных пакетах и закрытых гробах. Это минимизирует риск заражения участников похорон.

– В октябре от коронавируса умерла наша бабушка, – рассказывает 33-летняя жительница Советского района Брянска Мария. – Хоронили бабушку в закрытом гробу, потому мы не смогли с ней полноценно попрощаться. Также тело было помещено в пакет. И его предварительно обработали в растворе. Но что делать?! Таковы правила захоронения умерших с ковидом.

– В конце октября не стало моего двоюродного брата, – рассказывает 38-летняя жительница Фокинского района Брянска Екатерина. – 27 числа его госпитализировали, а уже 30-го констатировали смерть. Была высокая степень поражения легких. Родным отвели на похороны всего сутки и подробно рассказали об их особенностях. Гроб запретили открывать. Говорили даже, что за процессией будет наблюдать представители Роспотребнадзора и полиции. Брату было всего 44 года.

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