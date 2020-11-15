В Брянске на Флотской автомобиль сбил пешехода

В Брянске на улице Флотской автомобиль сбил пешехода. ДТП произошло в субботу, 14 ноября, в начале одиннадцатого вечера.

21-летний водитель автомобиля «Рено Сандеро», двигаясь от улицы Ульянова в сторону улицы Литейной, сбил 29-летнюю женщину. Она переходила дорогу по регулируемому переходу на красный сигнал светофора.

В аварии женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей головы. Пострадавшую доставили в больницу, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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