Жителя Брянска задержали за нападение с ножом на прохожих

В Бежицком районе Брянска нетрезвый молодой человек пристал к прогуливающейся паре. После словесной перепалки незнакомец выхватил нож и нанес несколько ранений 28-летнему мужчине. Его подруга не пострадала.

После нападения неизвестный бросил оружие и сбежал с места преступления. Пострадавшего с ножевыми ранениями головы и тела забрала скорая помощь. Нападавшего нашли в течение суток. Им оказался 18-летний ранее не судимый житель Бежицы.

Молодой человек признался в преступлении. Но объяснить причину своего поступка не смог, сказав, что был сильно пьян. На нападавшего завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Время до суда задержанный проведет в следственном изоляторе, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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