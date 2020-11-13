В Брянске хотят создать единый проект конечных остановок

Для конечных остановок Брянска следует разработать единый проект планировки. Такую точку зрения высказали депутаты горсовета, которые поучаствовали в мониторинге мест высадки и посадки пассажиров в пятницу, 13 ноября.

Очередная проверка затронула такие остановки общественного транспорта, как «Набережная», «Автовокзал», «Телецентр», «Юрфак БГУ», несколько по улице Спартаковской, в пятом микрорайоне и жилом комплексе «Мегаполис-Парк».

В большей степени визитеров впечатлило состояние остановочного комплекса на Набережной в Советском районе. И неудивительно. Близлежащую территорию и саму остановку еще в 2018-м благоустроил спонсор.

А вот улица Спартаковская оставляет желать лучшего. Сразу на нескольких остановках там нет урн для мусора и расписания движения автотранспорта.

В свою очередь, конечные – на телецентре, в пятом микрорайоне и возле юрфака БГУ – названы удобными и функциональными. Здесь есть разворотные кольца и места для стоянки. Кстати, самое благоприятное впечатление на рабочую группу произвела аналогичная территория в ЖК «Мегаполис-Парк». Помимо большой площадки для стоянки и маневров автобусов, там развита инфраструктура и для водителей.

Тем не менее, многие конечные остановки в Брянске оставляют желать лучшего. Зачастую там нет даже элементарного – например, туалетов.

Решить проблему конечных остановок в областном центре, считают депутаты, может единый проект планировки.

– Эти и другие рекомендации будут сформированы в конкретный список предложений по улучшению и развитию сети городского общественного транспорта, – добавили в органе власти местного самоуправления.

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