Брянцам пообещали первый снег в субботу

В предстоящую субботу, 14 ноября, в Брянской области выпадет снег. Он станет первым для региона в этом сезоне. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России со ссылкой на местный Гидрометцентр.

Согласно прогнозу, в субботу, 14-го, на Брянщине облачно с прояснениями. Днем синоптики ожидают небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде снега. А вот ночью существенных осадков специалисты не прогнозируют.

Ветер будет дуть переменных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от минус шести до плюс двух градусов. Днем – от минус двух до плюс трех.

– Вследствие нарушения ПДД, ухудшения видимости при осадках, с учетом среднемноголетних значений на автодорогах области существует вероятность возникновения аварий на автотранспорте, – предупреждают в чрезвычайном министерстве. – В них могут травмироваться либо гибнуть люди. Также ожидаемы автомобильные заторы на дорогах.

В большей степени аварийность возможна в пяти городах и районах области – Брянске, а также Брянском, Выгоничском, Дятьковском и Клинцовском районах.

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