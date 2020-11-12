В Брянске вручили ключи от квартир пятерым детям-сиротам

В Брянске ключи от новых квартир вручили пятерым детям сиротам. Они получили жилье на улице Алексея Толстого в микрорайоне "Деснаград". Ключи новоселам отдала новый заместитель мэра Брянска по социальным вопросам Алевтина Андреева, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В квартирах выполнена внутренняя отделка, установлены сантехника и газовая плита.

В этом году в Брянске купили 52 квартиры для детей, которые остались без родителей.

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