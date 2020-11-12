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Общество

Брянец заплатит 20 тысяч рублей за исполнение чужой песни

Бизнесмен нарушил авторские права
Анна ЛЕВКИНА
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20 тысяч рублей заплатит брянский предприниматель, который публично исполнил чужую песню. Компенсацию запросил правообладатель, а требование удовлетворил Арбитражный суд региона. Об этом стало известно в четверг, 12 ноября.

Иск подала общероссийская общественная организация "Российское Авторское Общество". Как оказалось, брянец незаконно исполнил песню "This is love".

Истец действовал в интересах правообладателя "BMI; NCB, STIM; PRS; BUMA, STEMRA". И запросил от нарушителя 20 тысяч рублей.

– Суд требование истца удовлетворил, – говорят в пресс-службе Арбитражного суда Брянской области. – Пока принятое решение не вступило в законную силу.

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