Осужденный за взятки брянский экс-чиновник не смог обжаловать приговор

Брянский областной суд оставил без изменения приговор, вынесенный чиновнику-коррупционеру из регионального Управления автомобильных дорог. За взятку почти в 0,3 миллиона рублей тот «отсидит», как и предполагалось, пять лет. Оснований для смягчения наказания не нашлось, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Апелляционную жалобу в облсуд подали бывший начальник административно-хозяйственного отдела и его адвокат. Осужденный за получение крупной взятки через посредника не согласился с приговором Советского райсуда города – в части квалификации действий и назначенным наказанием.

Тогда доказали, что взятку в размере 288 тысяч рублей чиновник получил в период с марта 2017-го по февраль 2020 года. А взяткодателем выступил генеральный директор коммерческой организации. За деньги осужденный способствовал заключению договоров по техническому обслуживанию офисной техники казенного учреждения.

В итоге назначенное наказание составило пять лет колонии строгого режима. Также виновного обязали выплатить штраф в размене 2,88 миллиона рублей. И его же лишили права в течение трех лет занимать определенные должности в государственных и казенных учреждениях.

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