В Брянской области нашли погибшим пропавшего Валерия Меркулова

В Брянской области нашли погибшим пропавшего 73-летнего Валерия Меркулова. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск" в социальных сетях.

Мужчина уехал из дома в городе Фокино на автомобиле "Лексус" 9 ноября и обратно не вернулся. Родные писали, что он отправился в дятьковском направлении.

Объявление о пропаже пенсионера появилось в группе поискового отряда в среду утром 11 ноября. Уже вечером в тот же день появилось сообщение, что мужчину нашли погибшим.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».