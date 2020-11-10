Торжественная церемония прошла в хрустальном зале правительства Брянской области. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В Брянске наградили сотрудников внутренних дел. Торжественная церемония прошла в хрустальном зале правительства Брянской области в преддверии профессионального праздника.

Отличившимся сотрудникам полиции вручил награды губернатор Александр Богомаз. Глава региона дал высокую оценку работе областного управления внутренних дел, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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