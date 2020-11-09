В Брянске поручили ликвидировать застой воды на улице 22-го Съезда КПСС. Об этом говорили на заседании в горадминистрации. 7 ноября на объект выехали специалисты.

Вода после дождя не уходит на участке, расположенном рядом со школой №11. Этот дефект образовался после капитального ремонта улицы, который проводят в этом году.

В этом году в Брянске ремонтировали 22 улицы. В большинстве случаев готовность объектов составляет 99%. На 93-93% работы завершили на улица Шоссейной и Молодой Гвардии. На 75% готова улица 3-го Интернационала. Подрядчик асфальтирует съезды с дороги и заездные карманы на остановках, сообщают в пресс-службе мэрии.

В самом худшем положении улицы Вокзальная. Ее отремонтировали на 60%. Подрядчику из Владимира помогает завершить работу фирма из Орла. Она приступила к укладке верхнего слоя асфальта.

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