Брянца заподозрили в пьяном убийстве знакомого в Стародубе

23-летний житель брянского города Стародуб попал под уголовное преследование. Его заподозрили в пьяном убийстве знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону в понедельник, 9 ноября.

Уголовное дело завели по статье «Убийство».

Трагедия произошла вечером 5 ноября у частного дома по улице Свердлова. По версии следствия, там пьяный молодой человек поссорился со знакомым. В итоге он нанес оппоненту множественные удары ножом в область головы, тела и конечностей. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия, а нападавший скрылся.

– Принятыми мерами розыска подозреваемого задержали и доставили к следователю для проведения следственных и процессуальных действий, – подчеркивают в Следственном комитете. – Ему предъявили обвинение в совершении убийства и взяли под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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