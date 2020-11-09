В Брянской области за неделю от коронавируса скончались 13 человек. В минувший понедельник, 2 ноября, по официальным данным в регионе от коронавируса умерли 67 человек. Спустя неделю, к 9 ноября, эта цифра выросла до 80-ти.

Во вторник, 3 ноября, умерли три пациента с COVID-19. В Пятницу, 6 ноября, зафиксировали четыре смерти. На прошедших выходных, 7 и 8 ноября, скончались еще шесть человек. По три – в субботу и в воскресенье, сообщили в оперативном штабе.

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