В ДТП в Мглинском районе тяжело пострадал 27-летний пешеход

Тяжелые травмы головы получил 27-летний брянец в Мглинском районе. Его в темноте сбил водитель автомобиля марки «ВАЗ». О дорожно-транспортном происшествии рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Автоавария произошла около 20.25 в субботу, 7 ноября. 25-летний автомобилист сбил пешехода на 2-м километре автодороги Ветлевка-Курчичи.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-21124 двигался из села Ветлевка в сторону села Курчичи. А пешеход шел во встречном направлении по ходу движения транспортного средства. Он был одет в темную одежду без светоотражающих элементов.

– Пешехода госпитализировали с диагнозом «ушиб головного мозга средней степени, открытая черепно-мозговая травма, перелом правой ключицы со смещением, травматический шок тяжелой степени», – уточнили в ГИБДД.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Кстати, всего за субботу, 7-е, на брянских дорогах произошло два ДТП с пострадавшими. Травмы получили два человека.

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