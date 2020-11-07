В Клюковниках под Брянском нашли врезавшуюся в дерево иномарку

Фото: Олег Мигулин. Сообщество "ЧП и ДТП Брянск" в vk.com.

В окрестностях поселка Клюковники Навлинского района обнаружили угодивший в ДТП автомобиль. По предварительной информации, машина вылетела в кювет и протаранила дерево. О происшествии рассказали очевидцы в социальных сетях в субботу, 7 ноября.

Пост о «загадочном» ДТП появился в сообществе «ЧП и ДТП Брянск» в соцсети «ВКонтакте» около семи часов вечера. Автор уточнил, что легковушку, врезавшуюся в дерево, он случайно заметил у поворота на Клюковники. Иномарка получила серьезные механические повреждения.

«Машина пустая, на кузове кровь. Подушка стрельнула, и даже свет в салоне горел», – написал очевидец.

Официальной информации о происшествии из ГИБДД пока не поступало.

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