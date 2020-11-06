В Дятькове мужчина пытался изнасиловать 14-летнюю школьницу

В брянском городе Дятьково мужчина пытался изнасиловать 14-летнюю школьницу. Это случилось в четверг, 5 ноября, в районе железнодорожного вокзала.

Свидетелями происшествия стали работники железной дороги. Они остановили нападавшего.

Мужчину задержали. Выяснилось,что он был раньше судим, пишет "Дятьковский вестник".

По факту происшествия завели уголовное дело. Следователи проводят проверку с целью дальнейшей квалификации действий задержанного.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».