Жителя Брянска осудили за попытку дачи взятки полицейским. Установлено, что 12 июля 2020 года водитель, чтобы не проходить медицинское освидетельствование, попытался дать 15 тысяч рублей взятки инспекторам дорожно-патрульной службы. Сотрудники полиции от денег отказались.

На виновного завели уголовное дело. Ему дали полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год и штраф 300 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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