В Брянске ищут пропавшего 49-летнего Владимира Шаталова

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".

В Брянске полицейские и волонтеры ищут пропавшего 49-летнего Владимира Шаталова. Мужчина ушел из дома в Володарском районе еще 8 октября, пишут волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт Брянск" в социальных сетях. Куда он отправился, родные не знают.

Приметы Владимира Шаталова: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые волосы с сединой, темно-зеленые глаза. Во что был одет мужчина, неизвестно.

Если вы видели пропавшего или знаете, где он находится, сообщите в полицию или добровольцам.

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