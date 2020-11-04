Масочный режим и коронавирус ожесточили жителей Брянска

В Брянске произошел конфликт на проходных завода «Сельмаш». Видео инцидента выложили в социальной сети в среду, 4 ноября.

На записи автор видео ругается с вахтером из-за того, что его не пропускают внутрь здания без документов. Также он требует от пожилой женщины обязательного ношения маски.

Многие комментаторы посчитали, что автор видео сам ведет себя неадекватно и незаконно проник в служебное помещение. Также некоторые пользователи социальной сети пишут, что коронавирус и масочный режим ожесточили людей.

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