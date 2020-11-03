Начальница поста Брянской таможни получила 7 лет колонии за взятку

Приговор вынесли в Севском районном суде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начальницу одного из поста Брянской таможни осудили на семь лет колонии за взятку. Приговор ей вынесли в Севском районном суде.

В суде установили, что с сентября 2019 года по январь 2020 года должностное лицо получило от фирмы-брокера взятку - 171 тысячу рублей. За незаконное вознаграждение женщина обеспечила беспрепятственное оформление товаров, которые перемещают через границу Евразийского экономического союза.

Отбывать наказание осужденная будет в колонии общего режима. Также она должна заплатить штраф 342 тысячи рублей. Кроме того, ее лишили звания полковник таможенной службы.

- Приговор суда пока не вступил в законную силу, - говорят в пресс-службе Брянской транспортной прокуратуры.

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