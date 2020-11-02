В Брянске привлекли к ответственности злостного самогонщика

Нарушитель уже не в первый раз попадает в поле зрения полиции. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В Брянске в очередной раз привлекли к административной ответственности злостного самогонщика. На жителя Бежицкого района поступило несколько жалоб на незаконное производство и продажу самодельного алкоголя. Предприимчивый горожанин устроил сбыт продукции прямо у себя дома. Причем вместе с выпивкой он предлагал и немудренную закуску.

Нарушитель уже не в первый раз попадает в поле зрения полиции. Раньше на него было составлено несколько административных протоколов. В следующий раз злостного самогонщика смогут привлечь к уголовной ответственности за незаконную розничную торговлю алкогольной и спиртосодержащей продукцией, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

В 2020 году на самогонщиков составили 637 административных протоколов, 250 судебных решений вступили в силу, возбуждено 39 уголовных дел за повторный сбыт. В целом выявили 974 факта продажи самогона, из них 71 – повторно.

Полицейские обращаются к гражданам с просьбой сообщать о фактах продажи самогона в территориальные отделы внутренних дел по телефону 02 (с мобильного – 102) или телефону доверия УМВД России по Брянской области 72-22-33.

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