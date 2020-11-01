Из Брянска 1 ноября отменили авиарейс в Казань

Из Брянска в воскресенье, 1 ноября, отменили авиарейс в Казань. Информация об этом появилась на сайте авиакомпании.

До этого самолеты из Москвы летали в Брянск, а потом в Татарстан или Минеральные Воды. От такой схемы решили отказаться, пишут в неофициальной группе Международного аэропорта "Брянск" в социальных сетях.

Теперь транзитный рейс следует Из Казани в Брянск, а после - в Минеральные Воды. Рейсы будут выполнять по вторникам и пятницам.

Получается, из Брянска в Москву самолеты летать не будут. Судя по всему, это направление оказалось для перевозчика невыгодным.

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