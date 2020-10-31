В Брянской области зарегистрировали 153 новых случая коронавируса

В Брянской области за сутки зарегистрировали 153 новых случая заболевания коронавирусом. За тоже время выздоровели 93 пациента. Такие данные опубликовали 31 октября в оперативном штабе.

За сутки от коронавируса скончались еще четыре пациента. Общее число умерших в регионе составляет 64 человека.

В Брянской области за все время эпидемии диагноз установили у 12786 человек. Из них выздоровели 9404.

В регионе за сутки выполнили 3209 тестов на инфекцию.

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