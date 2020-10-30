С 1 ноября на вокзале Брянск-1 разделят остановки. Об этом сообщили в пятницу, 30 октября, в брянском троллейбусном управлении.

Во время поездки по маршруту в направлении бульвара Щорса посадка-высадка пассажиров производится на старой остановке.

А при следовании по маршруту в направлении Советского района, посадка-высадка пассажиров будет производиться на остановочном пункте у здания железнодорожного вокзала. Это сделали для комфорта пассажиров.

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