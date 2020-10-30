В Брянске в парке железнодорожников построят спортивную зону

На строительство выделили 7,2 миллионов рублей из регионального бюджета. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Фокинском районе Брянска в парке железнодорожников сделают спортивную зону. Здесь обустроят две спортивные площадки: для занятий на скейте, площадью около 600 квадратных метров, и для воркаута, площадью 350 квадратных метров, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В рамках проекта «Решаем вместе» на их строительство выделили 7,2 миллионов рублей из регионального бюджета. Кстати, данный проект в Брянске реализуется первый год. Проектно-сметная документация выполнена и прошла государственную экспертизу. Идут торги по выбору подрядчика.

Напомним, с 2016 года центральный парк Фокинского района, площадью около пяти гектаров, ремонтировался в несколько этапов. На благоустройство объекта из бюджетов разных уровней было выделено более 57 миллионов рублей. Главный этап провели в 2018 году по программе «Формирование комфортной городской среды». В 2019-м здесь обновили детский городок.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».