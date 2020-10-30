Жительница брянских Клинцов полтора года обманывала туристов

Жительницу Клинцов Брянской области осудили за мошенничество. В суде установили, что с июня 2017 года по декабрь 2018 года совладелица туристической фирмы «Перекресток» обманывала туристов.

Она получала от них деньги, якобы за приобретение туристических путевок, а распоряжалась финансами в своих целях. При этом сами туристические услуги не оказывались. Обманным путем мошенница украла более 500 тысяч рублей.

- Суд приговорил виновную к двум годам и восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Приговор в законную силу не вступил.

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