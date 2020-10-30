В Брянской области обнаружили опасную для детей дорогу

В Гордеевском районе Брянской области автодорога в направлении трех школ опасна для движения детей. Прокуратура провела проверку. Выяснили, что на автодороге Клинцы-Гордеевка-Красная Гора, которая проходит через три населенных пункта - Гордеевка, Творишино и Уношево, на пешеходных переходах нет светофоров типа Т-7.

А на дорогах в районе школ в Гордеевке, Творишино и Уношево на дорожных знаках «Дети» не была нанесена флуоресцентная пленка, отсутствовали искусственные неровности. Прокурор вынес представление Управлению автомобильных дорог Брянской области. После этого вопросы с неровностями и дорожными знаками решили.

По поводу установки светофоров на пешеходных переходах в Советский суд Брянска направили иски. В заявлениях потребовали обязать Управление автомобильных дорог Брянской области обустроить пешеходные переходы на дорогах возле школ светофорами.

Иски находятся на рассмотрении в суде. Полное устранение нарушений контролирует прокуратура, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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