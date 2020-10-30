В Брянской области коронавирус за сутки обнаружили в 24-х городах и районах

В Брянской области коронавирус за минувшие сутки обнаружили в 24-х городах и районах. Больше всего случаев выявили в Брянске – 54. В Новозыбкове коронавирус диагностировали 12 раз, в Выгоничском – 10, в Дятьковском – 9.

В Брянском, Трубчевском, Стародубском районах и в Клинцах за день заболели по семь человек. По пять случаев произошло в Комаричском районе и в городе Фокино. В Погарском, Почепском и Брасовском районах заболели по четыре человека. В Карачевском районе и в городе Сельцо – по три заболевших.

По два эпизода COVID-19 обнаружили в Гордеевском и Севском районах. По одному заболевшему за прошедший день нашли в Унечском, Мглинском, Климовском, Дубровском, Суземском, Жирятинском и Красногорском районах.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».