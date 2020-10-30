В Медцентре «Здоровье» теперь можно сдать респираторный мазок на коронавирус COVID-19!

Фото: Медицинский центр «Здоровье».
Медицинский центр «Здоровье» проводит экспресс тестирование на качественное определение РНК бета-коронавируса SARS-CoV-2 (возбудителя COVID-19) в соскобе клеток носоглотки методом ПЦР в режиме реального времени.
Как подготовиться к сдаче теста на COVID-19?
За 4 часа до сдачи теста на COVID-19 нужно воздержаться от еды, питья, курения (в том числе от кальяна), полоскания горла, промывания носа назальными каплями, жевательной резинки, не чистить зубы!
В течение 6 часов перед сдачей теста на COVID-19 нельзя применять ингаляционный ввод лекарств и препараты для рассасывания.
Узнать подробности и записаться на услугу по тестированию и оформлению справки об отсутствии COVID-19 вы можете по телефонам: 8 (4832) 32-22-20; 8 (4832) 32-22-21; 8 (910)332-22-20
ДЛЯ ВАС РАБОТАЕТ ОТДЕЛЕНИЕ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКИ
Рентген детям и взрослым!
В медицинском центре «Здоровье» вы можете выполнить рентгенологическое исследование практически всех органов и систем.
Медицинский центр «Здоровье» — Мы заботимся о самом главном!
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