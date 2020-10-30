В Брянской области осужденной за убийство отказали в смягчении наказания

Жительницу Клинцовского района Брянской области осудили за убийство мужа. В суде установили, что 23 декабря 2019 года 25-летняя женщина, будучи пьяной, во время ссоры ударила супруга ножом в грудь. От ранения он умер. В суде она полностью признала свою вину.

- Суд приговорил виновную к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Осужденная обжаловала приговор и просила смягчить наказание. Суд отклонил жалобу, а приговор оставил без изменения.

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