05 и 06 ноября 2020 года в Брянске пройдут экспортные семинары Школы экспорта АО «РЭЦ», посвященные правовым аспектам экспорта и налогам в экспортной деятельности

Фото: Центр поддержки экспорта Брянской области ГАУ БО ЦОУ «Мой бизнес».

В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» Центр поддержки экспорта Брянской области ГАУ БО ЦОУ «Мой бизнес» продолжает реализовывать Программу экспортных семинаров АНО ДПО «Школа экспорта Акционерного общества «Российский экспортный центр» в Брянской области.

С учетом сложной эпидемиологической обстановки семинары «Школы экспорта» пройдут в формате онлайн.

Уникальная образовательная программа АНО ДПО «Школа экспорта АО «РЭЦ» разработана с учетом международного опыта обучения экспортно ориентированных компаний при участии ведущих российских экспертов в области экспорта.

Программа экспортных семинаров Школы экспорта АО «РЭЦ» – это курсы повышения квалификации для региональных представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в развитии экспортного потенциала своих предприятий и направлена на поддержку организаций в выходе на международный уровень торговли.

Программа состоит из обучающих семинаров по 11 аспектам экспорта. Каждая из 11 тем программы экспортных семинаров Школы экспорта АО «РЭЦ» посвящена отдельному этапу экспортного проекта, начиная от выбора рынка и поиска покупателя до возврата НДС. Особое внимание во время экспортных семинаров уделяется отработке практических кейсов, решению задач в группе и социальному взаимодействию участников Программы.

05 ноября 2020 года состоится экспортный семинар Школы экспорта АО «РЭЦ» посвященный теме: «Правовые аспекты экспорта». Содержание семинара посвящено юридическому сопровождению экспортной деятельности, международно-правовым актам, регулирующим внешнеторговую деятельность (в частности, Венская конвенция и термины Инкотермс®); особенностям международного частного права; механизмам досудебного урегулирования споров и судебных разбирательств по внешнеторговым сделкам; видам интеллектуальной собственности, мерам их защиты при выходе на международные рынки и инструментам финансовой поддержки зарубежного патентования.

06 ноября 2020 года состоится семинар на тему «Налоги в экспортной деятельности». Семинар раскрывает основные аспекты налогообложения при экспорте товаров, поможет экспортерам выбрать систему налогообложения, минимизировать налоговые риски каждого из этапов экспортного проекта и подготовиться к налоговой проверке экспортного контракта.

Делиться практическими знаниями и отвечать на вопросы участников семинаров будет сертифицированный тренер Школы экспорта РЭЦ - Капранова Елена Ярославна (г. Нижний Новгород):

- финансовый директор консалтинговой Компании «Негоциант», осуществляющей внешнеэкономическую деятельность в форме полного аутсорсинга;

- эксперт Российского налогового портала;

- действительный член Института внутренних аудиторов (Удостоверение № 1794797);

- 15-летний опыт проведения аудита и постановки бухгалтерского и налогового учёта внешнеэкономической деятельности;

Принять участие в онлайн семинарах могут представители малого и среднего бизнеса Брянской области. Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. По итогам мероприятия слушатели получают сертификат (справку) о прохождении обучения.

По вопросам участия и регистрации Вы можете обратиться по телефонам:

- (4832) 57-66-26, +7-980-334-56-20

- или эл. почте: gsv@btpp.org (контактное лицо Гудовский Сергей Викторович),

- а также в Центр поддержки экспорта Брянской области по тел.: (4832) 58-92-78.